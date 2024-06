Alessandro Mager è il nuovo sindaco di Sanremo "Sono emozionato e sto cominciando a realizzare" (Foto e Video)

Alessandro Mager è il nuovo sindaco di Sanremo. Con un testa a testa all'ultimo voto ha battuto Gianni Rolando con il 51,18% dei suffragi (9.977 voti) mentre il suo avversario si è fermato al 48,82% (pari a 9.517 voti). Al termine della festa ha parlato con i media.

“Sono emozionato - ha detto - anche se sto, poco alla volta, cominciando a realizzare che da domani la mia vita cambierà”. Lei si sarebbe mai immaginato di sedersi su quella poltrona? “Tanti anni fa c’era questa idea per rivestire un incarico così importante ma, a quel tempo privilegiavo la famiglia e la professione. Vent’anni dopo le cose sono cambiate e un anno fa ho pensato di concretizzare questa ipotesi”.

Sono arrivare le congratulazioni del sindaco di Imperia: “Io ho condotto una campagna moderata con toni contenuti così come dal mio avversario. Gli eccessi sono stati pochi e nessuna rivalsa”. Il primo lavoro da fare? “Sicuramente devo fare la squadra anche se per ora nessuno mi ha chiesto nulla, tanta è stata la fiducia rivolta verso di me. Nessun nome sulla gente, anche se in testa ho qualche idea ma ne devo parlare con tante persone. Io ringrazio Fulvio Fellegara che ha aderito alla mia richiesta. Sicuramente il suo aiuto è stato importante ed ora, pesare le due componenti è difficile”.

A chi vanno i suoi ringraziamenti: “Tutti i 96 candidati, che si sono dati da fare ed una grande squadra di collaboratori, che mi ha aiutato e dato sostegno in questa lunga e faticosa campagna elettorale”. Ha già sentito qualcuno, tra avversari e alleati? "Nessuno ma se sentirò Gianni Rolando gli rinnoverò la mia stima".

“Abbiamo fatto un grande risultato – prosegue – ed abbiamo avuto un avversario forte e combattivo. Posso quasi dire che mi dispiace per lui, ma sono molto contento che il progetto avviato un anno fa con ‘Anima’, si sia concretizzato in una grande vittoria. Dopo il primo turno non mi aspettavo un distacco di 10 punti ma oggi è stato confermato che al ballottaggio si parte da zero e anche oggi è stato così. Il fatto che Fulvio Fellegara abbia aderito alla mia richiesta di sostegno elettorale, ha avuto un peso importante per questo risultato. Da domani si comincia a parlare di tutto, al momento sono troppo emozionato”.

