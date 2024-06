Sanremo: Alessandro Mager nuovo sindaco, il pensiero di Alberto Biancheri, Sergio Tommasini e Alessandro Sindoni (Video)

Alla fine della festa per la vittoria di Alessandro Mager abbiamo ascoltato tre grandi sostenitori del nuovo sindaco di Sanremo.

Innanzi tutto Alberto Biancheri, sindaco per 10 anni: “Felicissimo per questo grande momento con il civico che va avanti. E’ stato anche un test per la mia Amministrazione, visto che si parlava di discontinuità e continuità. La città ha scelto e mi fa piacere”.

Sergio Tommasini ha ringraziato tutti i 96 candidati che hanno sostenuto Mager ma anche Gianni Rolando per l’impegno profuso: “Oggi iniziato una nuova storia da scrivere con i sanremesi. Vogliamo riportare a votare quel 50% che non ha votato. Andremo nelle frazioni e sul territorio e Anima ci sarà”. Cosa ha imparato dal 2019 “Non si devono commettere nuovamente gli errori e questa è una vittoria di tutti ma anche una rivalsa per la mia persona”. Con gli alleati come lavorerete? “Sempre con trasparenza, non abbiamo promesso nulla a nessuno e su questo stile proseguiremo”.

Per Alessandro Sindoni una vittoria che significa molto per lei: “Non è la mia vittoria ma di una grande coalizione fatta di persone straordinarie che hanno lavorato per noi e per la città. Si sono battuti per le nostre idee e per Sanremo. Oggi festeggiamo con dignità e dando onore al merito all’avversario. E’ stata una campagna elettorale dura. Nel mio caso è servito perdere ma anche rialzarsi. Giorno dopo giorno ho lavorato, costruendo una squadra e pensando a me. Anima è stata la prima lista di Sanremo e voglio ringraziare chi ha dato a noi e a me la loro preferenza”.