Alessandro Mager è il nuovo sindaco di Sanremo: parte il 'Toto Giunta' ed ecco come sarà il Consiglio comunale

Con la vittoria al ballottaggio di Alessandro Mager, parte ora il 'toto Giunta', che sul piano politico scatterà da mercoledì pomeriggio, quando il neo sindaco prenderà possesso del suo nuovo ufficio, dove verrà accolto dall'attuale primo cittadino, Alberto Biancheri, in carica fino alla proclamazione ufficiale del Prefetto.

Intanto la festa della coalizione Mager si è spostata in piazza Bresca, al 'BIG' (nelle foto). Oltre alla Giunta saranno anche i posti di sottogoverno nelle partecipate a tenere banco ma, per quelli bisognerà aspettare settimane dopo l’insediamento del primo cittadino, l'ufficializzazione della 'squadra' di governo e ovviamente anche il primo Consiglio comunale. Il Consiglio comunale vedrà sicuramente una serie di modifiche, proprio in funzione delle scelte che verranno fatte per la Giunta ma, al momento possiamo solo basarci sulle preferenze di due settimane fa.

La Giunta guidata da Alessandro Mager avrà quasi certamente Fulvio Fellegara vice Sindaco (che libererebbe il suo posto a Marco Cassini del PD) ed un esponente del Partito Democratico (Maurizio Caridi?). Alessandro Sindoni potrebbe occuparsi di turismo, mentre Alessandro Il Grande tornerebbe a fare il presidente del Consiglio. Tra gli assessori molti i nomi della precedente Amministrazione che potrebbero nuovamente trovare posto in Giunta. Si parla insistentemente di Giuseppe Faraldi, Massimo Donzella, Mauro Menozzi e Silvana Ormea ma anche novità come Giuseppe Sbezzo Malfei ed Enza Dedali.

Il Consiglio Comunale sarebbe composto da: Alessandro Sindoni, Ester Moscato, Enza Dedali, Giovanni Mascelli, Luca Marvaldi, Mauro Menozzi, Antonio Cavallero (Anima), Alessandro Il Grande, Adriana Cutellè, Silvana Ormea (Sanremo al centro), Davide Giovanni Bestagno, Massimo Donzella, Alessandra Pavone (Idea Sanremo), Giuseppe Sbezzo Malfei, Anna Roberta Di Meco (Forum Sanremo). Con loro troverebbero posto (dopo l'accordo elettorale dei giorni scorsi) anche Fulvio Fellegara e Vittorio Toesca Caldora (Generazione Sanremo)

All'opposizione invece, dopo l'annuncio di Gianni Rolando che ha confermato di non voler entrare in opposizione, i membri rimanenti sono: Marco Damiano (Sanremo Domani), Massimo Rossano (Andiamo!), Daniele Ventimiglia (Lega), Patrizia Badino (Forza Italia), Luca Lombardi e Antonino Consiglio (Fratelli d'Italia). Ci sarà un posto in più che dovrà ora essere ripartito.

Ovviamente la formazione del consiglio comunale è assoggettata alla scelta degli Assessori. Nel caso in cui questi vengano presi dai consiglieri eletti, si libererebbero gli spazi per chi al momento è fuori.