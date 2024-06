Sanremo ha scelto il suo nuovo sindaco: Alessandro Mager vince il ballottaggio contro Rolando

Il verdetto è arrivato. Sanremo ha scelto il civico Alessandro Mager come suo nuovo sindaco premiando la continuità con l’amministrazione Biancheri per 10 anni alla guida della città.

Mager ha battuto Rolando con 460 voti di vantaggio.

“Sono senza saliva”: queste le prime parole di un emozionato Alessandro Mager, non appena ufficializzata la notizia dell’elezione alla carica di sindaco.

“Abbiamo fatto un grande risultato – prosegue – ed abbiamo avuto un avversario forte e combattivo. Posso quasi dire che mi dispiace per lui, ma sono molto contento che il progetto avviato un anno fa con ‘Anima’, si sia concretizzato in una grande vittoria. Dopo il primo turno non mi aspettavo un distacco di 10 punti ma oggi è stato confermato che al ballottaggio si parte da zero e anche oggi è stato così. Il fatto che Fulvio Fellegara abbia aderito alla mia richiesta di sostegno elettorale, ha avuto un peso importante per questo risultato. Da domani si comincia a parlare di tutto, al momento sono troppo emozionato”.

Al primo turno Mager aveva ottenuto il 32,31% (7.957 voti) contro il 42,37% (10.436 voti) di Rolando. Per recuperare il gap con il diretto contendente, Mager ha stretto un accordo (senza apparentamento) con il candidato sindaco del centrosinistra Fulvio Fellegara che al primo turno aveva ottenuto il 19,87%.

Un patto che ha visto sfilarsi la lista ‘Progetto Comune’ e i rappresentanti del movimento ‘Sanremo Insieme’. Un forfait che, però, non ha inficiato l’intento principe dell’accordo: vincere le elezioni al ballottaggio.

(Sotto i voti in tutte le sezioni)