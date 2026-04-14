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Politica | 14 aprile 2026, 11:14

Consiglio comunale giovedì di Ospedaletti: alle 19 si parla di bilancio, nido e regolamento rurale

L'ordine del giorno

Consiglio comunale giovedì di Ospedaletti: alle 19 si parla di bilancio, nido e regolamento rurale

Il Consiglio comunale di Ospedaletti è stato convocato per giovedì 16 aprile alle ore 19, con una seduta dedicata all’esame e all’eventuale approvazione di cinque importanti punti all’Ordine del Giorno.

Tra i temi principali figurano:

  1. Ratifica di una variazione di bilancio in via d’urgenza, adottata ai sensi dell’Art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, con deliberazione di Giunta n. 46 del 26/03/2026
  2. Approvazione del rendiconto della gestione finanziaria 2025, documento chiave per la verifica dei conti dell’ente
  3. Variazione n.3 al Bilancio di Previsione 2026/2028, con aggiornamenti alle previsioni economiche del triennio
  4. Indirizzi per l’esternalizzazione del servizio di Nido comunale, tema centrale per l’organizzazione dei servizi educativi
  5. Esame e approvazione del Regolamento di Polizia Rurale, volto a disciplinare attività e tutela del territorio rurale

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