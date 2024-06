Elezioni, la lista 'Progetto Comune' non appoggia Mager al ballottaggio: "Staremo all'opposizione"

"Dopo molti confronti e con grande senso di responsabilità Fulvio Fellegara ha preso atto ieri della contrarietà a un endorsement verso l’avvocato Mager da parte della lista civica di sinistra Progetto Comune". Lo comunica in una nota la lista.

"La nostra lista ha espresso con fermezza l'intenzione di intraprendere un percorso di opposizione, quale che sia il sindaco che si insedierà a breve nel Comune di Sanremo. La fiducia verso Fulvio Fellegara da parte degli aderenti a Progetto Comune rimane immutata, tanto più che in questa ultima settimana egli ha operato alacremente e con enorme spirito di sacrificio per ascoltare, una volta di più, tutte le voci della sua coalizione, democratica e di centrosinistra rappresentando in massima trasparenza le situazioni che si stavano verificando".

"Lavoreremo con convinzione affinché la coalizione che si è formata intorno al nostro candidato sindaco prosegua la propria attività nel prossimo futuro, qualsiasi scelta venga intrapresa dalle sue componenti o da Fulvio Fellegara. La nostra posizione deve però essere chiara e senza ambiguità perchè lo abbiamo ripetuto per tutta la campagna elettorale: siamo noi l’unica alternativa".

"Per questo motivo rifiutiamo qualsiasi ipotesi di accordo con qualsivoglia candidato al ballottaggio e qualsiasi ipotesi di dichiarare un appoggio esplicito ad uno di essi. Non sarebbe coerente con la posizione assunta nei mesi passati durante i quali abbiamo condiviso con il nostro candidato sindaco l’assunto che gli attuali candidati siano due facce della stessa medaglia. Mesi durante i quali abbiamo anche condotto una battaglia contro l’astensionismo e quindi non possiamo che invitare i nostri concittadini a recarsi numerosi alle urne ma senza avere da parte nostra alcuna indicazione di voto, lasciando la scelta alla coscienza di ciascuno".