Bordighera, l’UDC riparte da Antonella De Simone: nominata Segretaria cittadina

Nuova fase per l’Unione di Centro a Bordighera: il partito ha ufficializzato la nomina di Antonella De Simone come Segretaria cittadina, con l’obiettivo di rilanciare l’azione politica e organizzativa sul territorio.

"Una scelta che punta con decisione al rinnovamento, valorizzando una figura giovane e radicata nella realtà locale, capace di dialogare con diversi ambiti della società e di aggregare nuove energie attorno a un progetto politico ispirato ai valori fondanti dell’UDC. Tra questi, centralità della persona, solidarietà, sussidiarietà, responsabilità, famiglia e bene comune, nel solco di una tradizione moderata di centro all’interno del centrodestra, alternativa alle logiche più estreme di schieramento".

A comunicarlo è l’avvocato Panarello della Segreteria Provinciale UDC.

"Tra le priorità indicate dal partito emerge con forza la difesa dell’Ospedale Saint Charles di Bordighera. “Giù le mani dall’ospedale” non viene definito uno slogan, ma un impegno politico concreto per il mantenimento, la valorizzazione e lo sviluppo di quello che viene considerato un polo sanitario d’eccellenza per il territorio. Accanto al tema sanitario, l’UDC evidenzia anche la necessità di rafforzare le politiche sociali e del lavoro, considerate fondamentali per rispondere alle esigenze della comunità locale".

"La nomina di De Simone si inserisce inoltre nella campagna nazionale di tesseramento del partito, attiva fino al mese di luglio, e segna l’avvio di una nuova stagione politica a Bordighera. L’obiettivo è quello di aumentare la presenza sul territorio e l’ascolto dei cittadini, attraverso iniziative pubbliche e incontri, per tornare a essere un punto di riferimento concreto per la comunità", ha Panarello.