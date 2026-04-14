Taggia, via libera unanime alla variante per il centro sportivo in via Arginatura: padel, fitness e riqualificazione dell’area

Il Consiglio comunale di Taggia ha approvato all’unanimità la proposta di variante urbanistica per la realizzazione di un centro sportivo polivalente in via Arginatura, un intervento che punta alla riqualificazione di un’area marginale attraverso nuove strutture sportive e servizi per la comunità. Il punto, inserito all’ordine del giorno della seduta di ieri sera, riguarda una proposta già formalizzata con atto di Consiglio comunale e ancora in attesa del passaggio in Regione Liguria, passaggio necessario per il completamento dell’iter .

Ad illustrare il progetto in aula è stata l’assessore all’urbanistica Laura Cane, che ha delineato i contenuti dell’intervento: “Porto all’attenzione la proposta in via Arginatura: nello specifico quattro campi da padel, un campo da beach volley, un’area fitness, zone verdi, spogliatoi, locali ristoro e un punto vendita. La documentazione tecnica è stata redatta in più fasi e include anche il rapporto preliminare”. Il progetto prevede inizialmente la cessione di circa 250 metri quadrati da destinare a verde pubblico attrezzato, ma l’amministrazione ha successivamente valutato di non acquisire direttamente quell’area, optando per la monetizzazione: “Dopo un’attenta valutazione, queste aree sono state ritenute di non interesse pubblico e si è quindi richiesto di monetizzarle, con un valore di circa 177 euro al metro quadrato, a cui si sommano circa 31mila euro e un contributo straordinario di circa 4.500 euro”.

Una scelta che ha aperto il confronto in aula, in particolare con la consigliera Fulvia Alberti, che ha posto alcune questioni legate alla destinazione urbanistica e alla presenza effettiva di spazi verdi: “Un nuovo punto sportivo è sicuramente una cosa positiva, ma ho alcune questioni: abbiamo parlato di zona agricola e destinata a verde pubblico, la parte verde pubblico sarà presente? I campi da padel saranno due coperti e due scoperti?” A queste osservazioni ha risposto l’assessore Cane, chiarendo la configurazione complessiva del progetto: “Le aree verdi sono presenti, c’è una zona dedicata al verde, una parte fitness e una zona per bambini. L’utilizzo non esclude chi non partecipa alle attività sportive: l’area sarà comunque fruibile. Per quanto riguarda il contributo straordinario, è previsto dalla normativa: quando cambia la destinazione di un terreno, cambia anche il suo valore e il Comune richiede una quota di questo incremento”.

L’assessore ha inoltre precisato che si tratta ancora di una fase preliminare: “Abbiamo una bozza di progetto: viene presentato al Comune ciò che verrà ceduto, mentre il progetto definitivo sarà sviluppato in un secondo momento”. Il confronto si è poi allargato al tema più generale della pianificazione urbanistica, con Alberti che ha sollevato la necessità di una visione complessiva: “Ci siamo confrontati su diverse variazioni urbanistiche: quando arriveremo a un nuovo piano regolatore che tenga conto dei cambiamenti del territorio?” Una sollecitazione raccolta dall’assessore: “Dal 2024 abbiamo avviato l’iter del Piano dei Servizi e delle Infrastrutture. Nel frattempo, se arrivano proposte come questa, che portano benefici alla comunità, le portiamo in Consiglio. Il nuovo piano sarà proprio quello strumento di visione complessiva”.

Sul fronte economico, il consigliere Giuseppe Federico ha posto un quesito sulla destinazione delle risorse derivanti dall’intervento: “E' possibile vincolare questi fondi per opere che riteniamo prioritarie sul territorio? Ad esempio, per intervenire su aree carenti di servizi, come il parco urbano davanti al Comune?” Una proposta accolta con apertura dall’assessore: “Formalmente servirebbe una mozione, ma mi permetto di prendere già in esame la questione come tale. Voglio confrontarmi con i colleghi per valutare questa possibilità”.