Cervo avvia la riqualificazione di via Steria: inaugurato l’intervento da 250mila euro con Regione Liguria

L’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola, insieme al sindaco di Cervo Natalina Cha, ha dato oggi avvio all’intervento di riqualificazione dell’area di via Steria, lungo la sponda sinistra del torrente, reso possibile grazie a un investimento complessivo di 250mila euro, di cui 237mila finanziati dalla Regione Liguria.



Nel dettaglio, il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio pubblico a servizio di via Steria, in collegamento diretto con il percorso pedonale e ciclabile e con il sistema del parco fluviale. Un intervento strategico che punta a migliorare accessibilità, servizi e fruibilità dell’area, valorizzando al tempo stesso il rapporto con il contesto naturale e con la mobilità.



“Rigenerare spazi marginali significa creare nuove opportunità per cittadini e per il territorio -dichiara l’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola -. Questo intervento a Cervo restituisce decoro e funzionalità a un’area importante, integrandola con il percorso ciclo-pedonale e con il parco fluviale. Regione Liguria continua a investire con convinzione in progetti che migliorano la qualità urbana e rafforzano l’attrattività delle nostre comunità, soprattutto nei piccoli borghi. Dal 2021 ad oggi, nella sola provincia di Imperia, abbiamo finanziato 76 interventi di rigenerazione urbana per 21 milioni di euro, confermando una strategia concreta di sostegno ai territori”.



“Interveniamo su un’area rimasta per anni ai margini, avviando un percorso di valorizzazione che interesserà progressivamente tutta la zona di via Steria - conclude il sindaco di Cervo Natalina Cha -. Grazie a questo intervento restituiremo alla nostra comunità spazi più decorosi, funzionali e sostenibili, migliorando la qualità urbana e creando nuove opportunità di collegamento e fruizione del territorio. Un sentito ringraziamento va a Regione Liguria per il sostegno al nostro Comune”.