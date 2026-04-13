Centri per l'impiego, oltre 1.200 candidati ai primi 12 eventi di recruiting del 2026

Nei primi tre mesi del 2026 i centri per l’Impiego della Regione Liguria hanno organizzato 12 eventi di recruiting, coinvolgendo 87 aziende – tra cui 15 agenzie per il lavoro – per un totale di circa 400 profili ricercati. A partecipare sono state complessivamente 1.237 persone. È il bilancio tracciato questa mattina dalla vicepresidente della Regione Liguria e assessore alle Politiche dell’Occupazione Simona Ferro, al termine di una riunione operativa con gli uffici regionali.

“Numeri che confermano l’intensa attività dei CPI liguri – sottolinea Ferro – Grazie anche al piano da 30 milioni di euro avviato nel 2021 per la riqualificazione e l’ammodernamento dei centri, negli ultimi mesi abbiamo rafforzato i servizi, costruendo un calendario sempre più capillare di eventi su tutto il territorio. L’efficacia del lavoro svolto è dimostrata dal fatto che sono sempre più le aziende a rivolgersi direttamente alla Regione per la ricerca di personale, come avvenuto anche al nuovo Waterfront Mall di Genova, dove grazie alla collaborazione degli uffici regionali sono state assunte circa 60 persone”.

Le iniziative hanno interessato diversi settori produttivi, con particolare attenzione a turismo, accoglienza e ristorazione, compagnie di navigazione, fashion retail, grande distribuzione organizzata, cantieristica navale e stradale. Nel dettaglio, la Regione ha promosso tre tipologie di appuntamenti: i “recruiting day”, eventi multi-azienda dedicati a fabbisogni occupazionali significativi; i “job day”, incontri focalizzati su una singola impresa con numerose posizioni aperte, i “training and work”, percorsi che combinano formazione e selezione, finalizzati all’assunzione.

I 12 eventi si sono svolti nelle province di Genova, La Spezia e Imperia. Nei prossimi mesi il calendario proseguirà con nuove iniziative, coinvolgendo anche la provincia di Savona.