Sanremo approva gli eventi per la primavera 2026: 125.600 euro per turismo, cultura e sport tra aprile e maggio

L'amministrazione di Sanremo ha approvato il programma degli eventi per i mesi di aprile e maggio, con un investimento complessivo di 125.600 euro. Il provvedimento si inserisce nelle linee programmatiche di mandato 2024-2029, che puntano a rafforzare l’identità della città come “Città della Musica, del mare, del verde, dei fiori e dello sport”. L’obiettivo è chiaro: valorizzare il turismo e favorire la destagionalizzazione dei flussi, sostenendo manifestazioni culturali, sportive e ricreative.

Il programma, predisposto dall’Assessorato al Turismo e Manifestazioni, include eventi organizzati sia direttamente dal Comune sia da soggetti terzi, con contributi economici che non potranno superare il 70% dei costi preventivati. Tra le iniziative previste spicca il Botanica Festival 2026, in programma al Parco di Villa Ormond dal 30 maggio al 1° giugno, insieme ad altre manifestazioni di carattere sportivo e culturale. Nonostante fosse stato fissato un termine per la presentazione delle proposte, la Giunta ha chiarito che si trattava di una scadenza “meramente ordinatoria e non perentoria”, accogliendo anche eventi arrivati successivamente, ritenuti coerenti con gli obiettivi strategici e di forte impatto turistico. Tra le azioni operative previste, anche la realizzazione della 26ª edizione della Baby Maratona, per la quale sarà avviata la ricerca di sponsorizzazioni.

Con questo provvedimento, l’amministrazione conferma la volontà di rafforzare l’attrattività di Sanremo anche nei mesi primaverili, puntando su un calendario ricco e diversificato.