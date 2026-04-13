Taggia, scontro in Consiglio sulla “delega” alle risposte: Cascino attacca la giunta: "Non esiste", interviene la segretaria comunale

Non solo il merito delle interrogazioni, ma anche il metodo. Nel Consiglio comunale di Taggia si è consumato uno scontro acceso tra il consigliere di minoranza Gabriele Cascino (Progettiamo il Futuro) e la maggioranza, dopo che, per la seconda volta consecutiva, la risposta a un’interrogazione è stata affidata – su delega del sindaco – a un consigliere e non a un componente della giunta.

Dopo il caso precedente, in cui a intervenire era stato Giancarlo Ceresola, nella seduta è stata Chiara Cerri a rispondere in aula, riaccendendo la tensione politica e istituzionale.

La contestazione: “Non esiste delega per rispondere”. Cascino ha sollevato la questione in modo diretto, mettendo in discussione la legittimità stessa della procedura adottata: “Cosa vuol dire che il sindaco delega? È cambiata la composizione della giunta comunale? Non esiste la delega per rispondere, una delega temporanea: ma di cosa stiamo parlando?”

Un intervento che ha subito assunto un tono politico, andando oltre il singolo episodio: “Il sindaco ha delegato cosa? O è assessore e risponde, o non è assessore e non risponde. Pongo una questione pregiudiziale al presidente. Io voglio capire: il consigliere Ceresola è diventato assessore allo sport?”

E ancora: “Qui la giunta deve rispondere. Il sindaco la delega allo sport l’ha già data? O risponde l’assessore o risponde il sindaco. Non esiste. Noi qui dobbiamo applicare le leggi. ‘Per rispetto’? Ma cosa vuol dire, perché siamo amici?”

Parole che hanno evidenziato una critica non solo formale, ma anche politica, sul funzionamento dell’amministrazione e sul ruolo dei consiglieri delegati.

L’intervento della segretaria comunale. A riportare il confronto su un piano tecnico è stata la segretaria comunale Francesca Stella, chiamata a chiarire la questione dal punto di vista normativo.

Una replica breve ma netta: “Non c’è bisogno che ricordi cosa sono i consiglieri delegati: l’unico potere che non hanno è verso l’esterno. Non ritengo che ci sia una gravità come ritenete.”

Un intervento che, di fatto, ha escluso irregolarità nella procedura adottata, ridimensionando la portata della contestazione sollevata dalla minoranza.

Un tema politico oltre il regolamento. Al di là dell’aspetto tecnico, lo scontro mette in luce un nodo più ampio: il ruolo dei consiglieri delegati all’interno dell’amministrazione e il rapporto tra giunta e consiglio comunale.

Per la minoranza, la risposta alle interrogazioni deve restare prerogativa dell’esecutivo, come espressione diretta delle scelte politiche. Per la maggioranza, invece, la partecipazione dei consiglieri delegati rientra in una logica di collaborazione interna e non altera gli equilibri istituzionali.

Il fatto che l’episodio si sia ripetuto per la seconda volta nella stessa seduta ha contribuito ad alzare il livello dello scontro, trasformando un rilievo procedurale in un vero confronto politico.