Il movimento 'Sanremo Insieme' non si schiera: "Porteremo avanti un ruolo di opposizione seria, ferma, puntuale e propositiva"

“Il movimento Sanremo Insieme, presente da oltre 30 anni sul territorio con attività politica ed istituzionale, intende esprimere una propria posizione intorno alla vicina scadenza del ballottaggio del 23 e 24 giugno”. Ad intervenire sull’argomento Lino Serafini per il Gruppo direttivo di Sanremo Insieme.

“In queste elezioni amministrative – spiega Serafini -, abbiamo contribuito attivamente alla campagna elettorale di Fulvio Fellegara, apprezzando il suo lavoro sociale sul territorio, ma soprattutto la sua proposta amministrativa di alternativa che ha portato l’unità tra tutte le forze di sinistra intorno ai valori e ai contenuti a noi più vicini. La sua proposta ha ricevuto un ragguardevole riscontro da parte dell’elettorato sanremese che, ricordiamolo, nel suo complesso ha espresso nelle contemporanee elezioni europee un chiaro voto di centro destra, pur nella bassa affluenza al voto. Questo riscontro non ha consentito però il raggiungimento dell’ambizioso obiettivo del governo della città.

Siamo convinti che ora, partendo da quel risultato e coerentemente con i contenuti espressi in compagna elettorale, si debba portare avanti, dentro e fuori dal Consiglio Comunale, un ruolo di opposizione seria, ferma, puntuale e propositiva verso chiunque vinca le elezioni al prossimo ballottaggio, esprimendo entrambi i contendenti in campo un progetto simile di città, che non condividiamo. Quindi riteniamo inspiegabile ed inaccettabile qualsiasi accordo elettorale con chicchessia, tanto più se questo prevede spartizioni di potere.

Il rispetto dell’elettorato ci porta a dire che i cittadini e le cittadine debbano votare secondo coscienza e proprie valutazioni di merito.

Attraverso il lavoro all’opposizione si potrà crescere e costruire quell’alternativa vera che abbiamo iniziato a strutturare nel corso della campagna elettorale; come Movimento garantiamo di contribuire a portare avanti quei temi che costituiscono la nostra particolare visione di città: l’attenzione al bene comune e il prevalente interesse pubblico, l’acqua e la sanità pubblica, l’attenzione alle periferie e alle fasce più deboli, la cura della città e dell’ambiente, lo sviluppo armonico e non speculativo, l’assoluto valore della cultura e della memoria storica cittadina. In questo modo, con coerenza e chiarezza, prepareremo collettivamente le prossime scadenze elettorali con sempre maggiore forza”.