Ballottaggio a Sanremo: il sindaco di Imperia Scajola "Congratulazioni a Mager, serio ed equilibrato"

“Mi congratulo con Alessandro Mager. Ha vinto per competenza, serietà ed equilibrio. Ha vinto chi ha presentato una squadra più coesa, più competente e più credibile. Hanno vinto i cittadini di Sanremo, che hanno premiato le persone sulle sigle. Ha vinto un modo di fare campagna elettorale con stile ed educazione".

Così il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, sul ballottaggio di Sanremo. "Gianni Rolando, per quanto lo conosco, avrà sicuramente modo di dimostrare che il suo amore per Sanremo e per il bene di Sanremo è superiore alle cadute di stile di alcuni della sua squadra”.