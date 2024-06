Fulvio Fellegara sull'elezione di Mager "Non mi aspetto la poltrona, dal centrodestra dichiarazioni vergognose"

"Congratulazioni e auguri di buon lavoro. Noi abbiamo dato un'indicazione precisa. Siamo contenti che la città ci abbia dato ascolto. Adesso la priorità è che il nostro programma venga applicato". Sono le parole di Fulvio Fellegara, ex candidato a sindaco che, con la sua coalizione (Generazione Sanremo e Pd e senza Progetto Sanremo) ha appoggiato al ballottaggio la candidatura di Alessandro Mager.

Con l'appoggio che avete dato ci sarà contributo, si aspetta ora la poltrona da vice Sindaco? "Per formazione e cultura non mi aspetto nulla. Mi aspetto che venga applicato il nostro programma. Ogni decisione spetterà al nuovo sindaco, vedremo come intenderà applicare il risultato di oggi. Se arriveranno delle proposte le valuteremo".

Negli ultimi giorni non sono mancate molte invettive dal centrodestra nei suoi confronti per la scelta fatta. Cosa risponde? “Sono stato oggetto di attacchi personali vergognosi. Le critiche politiche le avevo messe in conto, ci sono alcuni che sono andati ben oltre il passo. Anche il volantinaggio nel silenzio elettorale è stato qualcosa di inappropriato. Sono dei boomerang che sono tornati indietro, perché quello che io ho raccolto nelle ore successive è stata una reazione: anche le persone indecise, hanno poi deciso di schierarsi. C'è stata una reazione scomposta. Le critiche politiche sono accettabili, ma quando si va su offese personali no. Mi aspettavo che qualcuno ci mettesse un freno, ma non lo hanno fatto: la città ha risposto col voto”.

Oltre alla convergenza dei programmi cosa si aspetta dall’Amministrazione Mager? "Mi aspetto impegno e serietà, poi la misureremo nei fatti e nel lavoro".