Sanremo aspetta il suo nuovo sindaco: dopo 54 (su 56) sezioni scrutinate Mager è in vantaggio di 571 voti

Sanremo aspetta di conoscere il nome del suo nuovo sindaco. Nei point dei due candidati Alessandro Mager (civico) e Gianni Rolando (centrodestra) si aggiornano febbrilmente i dati in arrivo dalle sezioni. Nelle urne c'è il nome del sindaco che succederà ad Alberto Biancheri.

I primi dati scrutinati e arrivati ai point vedono in vantaggio Alessandro Mager su Gianni Rolando. Ma, come ampiamente pronosticato, potrebbe essere un lungo testa a testa. Al momento i dati in possesso dei point riguardano 54 sezioni con Mager in vantaggio su Rolando di circa 571 voti.

Mager, fino ad ora ha ottenuto 9.619 voti, pari al 51,53% mentre Rolando ne ha 9.048, pari al 48,47%.

In aggiornamento