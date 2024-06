Alessandro Mager nuovo sindaco di Sanremo: Baggioli (FI) "Vedersi superare lascia l'amaro in bocca"

“Reputo doveroso fare un plauso ai vincitori di questa tornata elettorale sanremese. Dopo un vantaggio al primo turno di 2.479 voti e l’ottimo risultato centrato alle elezioni europee da Forza Italia con il 10,56%, vedersi superare al ballottaggio per 460 voti lascia l’amaro in bocca, oltre a dubbi e molti interrogativi. Ma siamo in democrazia e la città ha scelto la continuità”.

E’ questo il commento di Simone Baggioli, coordinatore provinciale di Forza Italia ed ex Consigliere comunale degli ‘azzurri’. “Forza Italia verrà rappresentata da un seggio in consiglio comunale – termina – ed auguro buon lavoro al nuovo Sindaco, espressione del centrosinistra”.