Mager nuovo sindaco di Sanremo: Zoccarato "A lui i complimenti, l'accordo con Fellegara ha cambiato il risultato"

“Innanzi tutto i miei complimenti ad Alessandro Mager al quale va il mio sincero in bocca al lupo. Gli auguro, ma non ho dubbi, di poter fare gli interessi di Sanremo. Un bravo a Sergio Tommasini, che ha condotto magistralmente la campagna di Mager. Lui e Alessandro Sindoni sono i veri vincitori di questa sfida”.

Sono le parole dell’ex sindaco e patron della lista civica ‘Andiamo!’, Maurizio Zoccarato. “Per quanto riguarda la nostra coalizione sono contento ed orgoglioso di aver fatto parte della squadra di Gianni Rolando, che è stato un grande capitano, sempre disponibile, aperto al dialogo con tutti. Umanamente è ed è stato un grandissimo condottiero, dotato di grande signorilità. Come lista siamo dispiaciuto per non aver vinto, anche se il nostro risultato lo abbiamo ottenuto come seconda lista del centrodestra. Questo è un ‘pit stop’ per guardare al futuro, dopo un bel ‘tagliando’ e vedere chi ha voglia di continuare in questa bella avventura. Noi vogliamo fare la nostra parte e penso che ora debba iniziare un percorso. Il centrodestra deve avere il coraggio di rinnovarsi come nel 2004, aprendosi a nuove esperienze e sensibilità, cercando di rafforzare la città e guardando a quei sindaci di centrodestra che stanno lavorando bene, come a Ventimiglia. Credo che il nostro dovere è quello di rinnovarsi nelle idee e nelle persone. La città ha detto una cosa che, per 200 voti e nonostante l’accordo con Fellegara, la città chiede un rinnovamento e qualcosa di diverso. Dobbiamo farlo tra 5 anni ma non è detto che non si possa fare alle regionali. Il nostro ‘bicchiere mezzo pieno’ è sicuramente quello di ‘Andiamo!’ ed ora dobbiamo pensare con ottimismo”.

C’è stato qualche errore da parte della vostra coalizione? “Alla fine, se errori ci sono stati, sono stati fatti al primo turno, perché poi al ballottaggio è andato a votare chi doveva”. E stato l’accordo tra Mager e Fellegara a cambiare il risultato? “Sicuramente si, ma è la politica. E’ stato fatto un accordo lecito. C’erano in ballo tutte persone per bene e, alla fine, ha vinto chi ha portato 200 elettori in più a votare e, storicamente, il centrosinistra è più bravo a portare elettori al ballottaggio”.

A proposito dell’accordo lei pensa che il nuovo sindaco riesca a tenere le fila delle diverse anime della sua coalizione? “Da cittadino lo spero vivamente per il bene della città. Per me la politica è un piacere e cerco di portare un mio contributo alla mia città. Mi auguro vivamente che possa governare, anche se l’opposizione dovrà essere seria, dura ed efficace ma sempre guardando l’interesse primario di Sanremo”.

Per terminare: “Le liste civiche hanno fatto un risultato eccezionale e Rolando dovrà ripartire da quello perché lui è sempre il capitano della squadra. Ora a caldo ha dichiarato di non entrare in Consiglio ma rimane lui il nostro leader”.