Da Regione Liguria oltre 9 milioni di euro per valorizzare l'entroterra

Il Consiglio Regionale ha approvato oggi un importante provvedimento per la valorizzazione dell’entroterra ligure. La Regione Liguria ha destinato oltre 9 milioni di euro a sostegno delle microimprese locali attive nei settori dell’artigianato, del commercio, della ristorazione e delle cooperative di comunità che svolgono attività economiche nei comuni dell'entroterra.



“Con questo provvedimento diamo un segnale forte e concreto alle comunità dell’entroterra, creando le condizioni per far nascere nuove piccole e medie imprese e rafforzare quelle già esistenti. Sostenere chi sceglie di investire e vivere nei nostri borghi delle aree interne, significa tutelare la nostra identità e costruire un futuro più equilibrato per tutta la regione. Le attività economiche dell’entroterra non sono solo motori di sviluppo ma rappresentano anche un presidio sociale, portano avanti tradizioni e cultura locali. È con interventi come questo che possiamo contrastare gli effetti sistemici dello spopolamento che da anni colpiscono le nostre valli.”

– dichiara la consigliera Cerri



I fondi saranno così distribuiti:



Comuni liguri non costieri con meno di 2.500 abitanti: contributi a fondo perduto per favorire l’insediamento di nuove attività economiche.

Comuni liguri non costieri con meno di 5.000 abitanti: contributi per rafforzare la liquidità aziendale delle imprese già esistenti.

Le modalità di concessione dei contributi saranno definite attraverso il sistema camerale e FILSE (Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico).