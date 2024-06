Ballottaggio Rolando-Mager: affluenza ai minimi storici come previsto, siamo arrivati al 42,23%

Come era ampiamente prevedibile, anche all’ultimo rilevamento delle 15 in chiusura totale dei seggi, l’affluenza al voto per il ballottaggio di Sanremo è ancora in calo.

Al termine delle operazioni è stato raggiunto il 42,23% dagli aventi diritto al voto. L'affluenza più elevata si è registrata al sezione 47 delle scuole 'Pascoli' con il 51,98% mentre, quella più bassa alla 34 delle scuole di via Volta, con 15,12%.

Nel 2014 (ultimo ballottaggio a Sanremo tra Biancheri e Berrino) quando si votava solo la domenica, seppur inferiore a quella del 2004 (Borea-Rolando), raggiunse il 43,37%. Nel 2004, invece, l’affluenza finale fu del 64,95%.

Sono già partite le operazioni di scrutinio dei voti e siamo in attesa dei primi risultati dai seggi.

