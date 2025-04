Scomparsa di Papa Francesco: rinviati a domenica prossima i congressi di Fratelli d'Italia previsti nella nostra provincia

A seguito della scomparsa del Santo Padre e della proclamazione di cinque giorni di lutto nazionale, tutte le manifestazioni e iniziative pubbliche di Fratelli d’Italia sono sospese su tutto il territorio nazionale, a partire da oggi e fino a sabato 26 aprile. Anche Fdi della provincia di Imperia si unisce al lutto e comunica che i congressi cittadini previsti per sabato 26 saranno rinviati al giorno successivo.

Il nuovo calendario congressuale vede, per domenica 27 aprile i congressi di:

- Bordighera presso il Cinema Zeni Via Sant'Ampelio 4 dalle 10 alle 13

- Ventimiglia in Via Aprosio 35 dalle 9 alle 12.30

- Diano Marina presso il Circolo del Tennis Via Locus Bormani dalle 10.30 alle 12.30

- San Lorenzo ( Golfo delle Torri) presso Opere parrocchiali via Roma 2 ore 10-12

- Taggia (Costa Balenae e Valle Argentina) presso Villa Boselli (Arma) dalle 9.30 ale 12.30