Elezioni, Daniele Cimiotti confermato sindaco di Ospedaletti: "Vittoria bella e importante" (Foto)

Daniele Cimiotti è il nuovo sindaco di Ospedaletti. Confermate le sensazioni della vigilia quindi, che vedevano il primo cittadino uscente come il favorito di questa tornata elettorale. Cimiotti vince in tutti e quattro i seggi di Ospedaletti, ribandendo la sua forza e dopo aver "lottato" voto su voto con Valentina Lugarà, avversaria capace di tenere testa al sindaco uscente, in particolare al seggio 4, quello della zona "più alta del paese". Debacle per Boeri, invece.

I consiglieri comunali di Rilancio e Sviluppo

De Vai (vicesindaco)

Rodriguez

Daddazio

Spinelli

Gozzi

Lombardo

Cecchetto

Salimbeni



I consiglieri di minoranza di Ospedaletti Insieme

Lugarà

Taggiasco

Goso

Regis

I voti



Seggio 1: 212 (Cimiotti) - 147 Lugarà - 34 (Boeri)

Seggio 2: 205 (Cimiotti) - 156 (Lugarà) - 33 (Boeri)

Seggio 3: 227 (Cimiotti) - 148 (Lugarà) - 44 (Boeri)

Seggio 4: 207 (Cimiotti) - 206 (Lugarà) - 68 (Boeri)