Elezioni comunali, Camporosso sceglie la continuità: Davide Gibelli riconfermato sindaco (Foto e video)

Davide Gibelli riconfermato sindaco di Camporosso. Con 2.159 voti, il 70,26%, ha sconfitto l'avversario Maurizio Morabito che ha ottenuto 914 voti, il 29,74%.

Alla chiusura dello spoglio in tutti i seggi è avvenuta la proclamazione ufficiale del sindaco. Davide Gibelli è stato accolto da applausi, abbracci, cori, coriandoli e trombe da stadio. La città ha festeggiato il riconfermato primo cittadino sia a Camporosso Mare che in paese.

Davide Gibelli si era presentato per il terzo mandato consecutivo da sindaco con la lista civica “Sempre più Camporosso”. Al suo fianco si sono candidati la studentessa di giurisprudenza Chiara Punturiero di 21 anni, la più giovane del gruppo; il 46enne Piero Aimone, operatore del servizio idrico integrato diplomato in ragioneria; la 55enne Rosella Gastaldo, impiegata studio medico con laurea in scienze politiche; il 44enne Gabriele Tumbarello, coordinatore di servizi di cooperativa e la 36enne Cindy Morano, operatrice nel settore del marketing diplomata al liceo scientifico indirizzo linguistico; il 42enne Davide Grimaldi, conducente di autobus; la 32enne Silvia Moio, insegnante e laureanda in scienze della nutrizione umana; il 55enne Francesco Cordì, lavoratore frontaliere con funzioni direttive in struttura turistica; la 48enne Sara Canale, imprenditrice nel settore agrituristico con laurea in biotecnologia mediche e farmaceutiche; il 54enne Marco Cannataro, geometra; la 49enne Cristiana Celi, avvocato e la 64enne Fulvia Raimondo, consulente fiscale.