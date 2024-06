Camporosso, Gibelli fa tris: il primo consiglio comunale sarà in piazza Garibaldi

Sarà in piazza, nel cuore del centro storico di Camporosso, il primo consiglio comunale del terzo mandato del sindaco Davide Gibelli.

Dopo la riconferma alle ultime elezioni comunali, Gibelli ha deciso di convocare la seduta di consiglio comunale in piazza per consentire maggiore partecipazione da parte della cittadinanza. "La nostra piazza Garibaldi ospiterà martedì 25 giugno, alle 21, il Consiglio comunale di Camporosso che si riunisce per la prima volta dopo le recenti consultazioni elettorali" - fa sapere il riconfermato sindaco di Camporosso Davide Gibelli - "Abbiamo deciso di svolgere la prima seduta del consiglio nel cuore del centro storico per consentire la più ampia partecipazione della cittadinanza che non riuscirebbe ad assistere all’evento nella nostra piccola sala consiliare".