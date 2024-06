Elezioni comunali, iniziato lo spoglio a Camporosso: è sfida tra Gibelli e Morabito (Foto)

Camporosso è in attesa di sapere chi sarà il prossimo sindaco. Ha preso il via, dalle 14, lo spoglio nei seggi situati nelle scuole di Camporosso Mare e di Camporosso Capo. E' iniziata così la sfida tra Gibelli-Morabito.

Davide Gibelli, sindaco uscente, si è presentato per il terzo mandato consecutivo da sindaco con la lista civica “Sempre più Camporosso”. Al suo fianco si sono candidati la studentessa di giurisprudenza Chiara Punturiero di 21 anni, la più giovane del gruppo; il 46enne Piero Aimone, operatore del servizio idrico integrato diplomato in ragioneria; la 55enne Rosella Gastaldo, impiegata studio medico con laurea in scienze politiche; il 44enne Gabriele Tumbarello, coordinatore di servizi di cooperativa e la 36enne Cindy Morano, operatrice nel settore del marketing diplomata al liceo scientifico indirizzo linguistico; il 42enne Davide Grimaldi, conducente di autobus; la 32enne Silvia Moio, insegnante e laureanda in scienze della nutrizione umana; il 55enne Francesco Cordì, lavoratore frontaliere con funzioni direttive in struttura turistica; la 48enne Sara Canale, imprenditrice nel settore agrituristico con laurea in biotecnologia mediche e farmaceutiche; il 54enne Marco Cannataro, geometra; la 49enne Cristiana Celi, avvocato e la 64enne Fulvia Raimondo, consulente fiscale.

Maurizio Morabito si è presentato per il ruolo da sindaco con la lista 'SìAmoCamporosso'. Al suo fianco si sono candidati la 56enne Micaela Anceresi, impiegata di un ente locale e laureata in scienze politiche; la 48enne Domenica Arsì, impiegata nel settore del commercio e con diploma da segretaria d’azienda; il 58enne Marco Bertaina, che è stato sindaco dal 1999 al 2009 e ha un diploma di Istituto Tecnico Attività Sociali; il 56enne Davide Cappello, chef di cucina e commerciante con diploma di Istituto Tecnico Attività Ricettive Alberghiere; il 43enne Daniele Cutrona, tecnico specializzato con licenza media; la 42enne Teresa Di Geso, direttrice postale con diploma di Istituto Tecnico Ragioneria; la 63enne Roberta Fazio, imprenditrice agricola con diploma di Istituto Professionale di Stato per il commercio; la 55enne Barbara Laura, insegnante con diploma di Istituto Magistrale; il 56enne Gelsomino Lucanto, libero professionista con diploma di Istituto Tecnico Geometra; il 49enne Rocco Angelo Oliva, imprenditore agricolo con diploma d'Istituto Tecnico Agrario; la 45enne Emanuela Polidori, formatrice e consulente ambientale con diploma in scienze naturopatiche e il 49enne Gianmario Scarfò, artigiano edile con licenza media.

In diretta dai seggi seguiremo lo spoglio, dove l'ansia è alle stelle tra i candidati consiglieri delle due liste, e pubblicheremo i primi dati.