Marco Bucci è il nuovo presidente della Regione Liguria: battuto il centrosinistra dopo un lungo testa a testa

Marco Bucci è il nuovo presidente della Regione Liguria. Dopo un lungo testa a testa con Andrea Orlando, l'attuale sindaco di Genova ha superato il candidato del centrosinistra, vincendo con un margine di circa otto mila voti. Sono 282.877 i voti (48,79%) per Bucci e il centrodestra, che, pur non avendo vinto a Genova e La Spezia, si conferma a Savona e, soprattutto, a Imperia, una provincia che è stata decisiva per il risultato finale (60% centrodestra, 35% centrosinistra). Orlando si ferma a 274.620 preferenze (47,36%).

A certificare ulteriormente la vittoria è stata la tradizionale telefonata del principale contendente, Andrea Orlando, che, augurandogli buon lavoro, riconosce la vittoria del candidato del centrodestra. L’esito è arrivato a dopo al termine di un lungo e combattuto scrutinio e dopo una tornata elettorale che ha visto andare al voto solamente il 45,97% degli aventi diritto. Di fatto, il nuovo presidente è stato eletto da poco più di 600 mila liguri.

Sono arrivati anche i complimenti da parte del sindaco di Sanremo Alessandro Mager: "Congratulazioni al nuovo Presidente della Regione Liguria Marco Bucci. All'uomo e all'amministratore vanno i miei auguri di buon lavoro: c'è tanto da fare per la nostra Liguria, ma sono certo che Marco Bucci potrà fare bene mettendo a disposizione la sua esperienza da sindaco".

Si confermano così le anticipazioni di Claudio Scajola, sindaco e presidente della Provincia di Imperia, il quale, nel tardo pomeriggio, aveva assicurato la vittoria di Marco Bucci. La vittoria è stata confermata anche dal nipote del sindaco di Imperia, Marco, ai microfoni de La Voce di Imperia, durante la maratona elettorale di More News dedicata alle elezioni regionali.