Elezioni Regionali: la provincia di Imperia si conferma di centrodestra ma il primo partito è il PD mentre il centrosinistra si lecca le ferite

Che le elezioni Regionali fossero state vinte dal partito dell’astensionismo lo avevamo detto fin da domenica alle 12, quando è uscito il primo dato sull’affluenza. Una situazione disarmante che, per la provincia di Imperia è stata un vero e proprio ‘bagno di sangue’ per chi crede nella politica.

Alla fine un 38,11% di elettori che hanno espresso il proprio diritto, che conferma ancora una volta (se ce ne era bisogno) che il popolo è stanco della politica, per un motivo o per l’altro. Quasi due terzi degli aventi diritto al voto non si sono presentati alle urne ed ha fatto addirittura meglio la provincia di Savona (43,76%) che ha vissuto un weekend decisamente più drammatico, con la devastazione del maltempo.

Ma, astensionismo a parte, quel 38% di votanti ha comunque espresso la sua preferenza ed ha consegnato come primo partito della nostra provincia il PD che, nonostante la netta sconfitta patita dalla coalizione di centrodestra (alla fine Bucci ha contato sul 60,10% dei voti totali) batte tutti e si attesta al 24,01%.

Il partito che ha sostenuto Andrea Orlando arriva davanti a Fratelli d’Italia che, pur festeggiando la vittoria, deve accontentarsi della piazza d’onore con il 19,76% contenendo la straordinaria ripresa di Forza Italia, risalita al 17,58% sotto la spinta di Scajola junior (Marco, eletto nuovamente in Regione) e del senior che, seppur da ‘esterno’ è di fatto tornato a sostenere gli ‘azzurri’. La Lega mantiene la sua posizione con il 14,59% mentre, tra le liste civiche che hanno sostenuto Bucci spicca la ‘Orgoglio Liguria’, cha da Bordighera porta Walter Sorriento a Genova.

Nel centrosinistra, invece, se in provincia di Imperia si può festeggiare la vittoria di partito per il Pd, dietro la compagine guidata da Cristian Quesada nell’imperiese c’è poco da gioire. Alleanza Verdi Sinistra, che vedeva una compagine composta anche da Lista Sansa, Europa Verde e Sinistra Italiana, non va oltre il 3,61% e fa ancora peggio il Movimento 5 Stelle con il 3,35. I penta stellati sono stati insidiati anche dalla lista civica del candidato presidente, con il 3,33%. Decisamente meno importanti le ‘prestazioni’ delle altre due liste civiche che sostenevano Orlando. Alla fine il centro sinistra non va oltre il 35,88%.

Discorso a parte per gli altri sette candidati che, tutti insieme ‘portano a casa’ il 4,01% dei suffragi a livello provincia, con il solo Nicola Rollando (che rappresentava una lista di sinistra tra Potere al Popolo, Pci e Rifondazione Comunista) che supera l’1%. E, per i sette ‘piccoli’ candidati alla presidenza, a livello regionale è andata praticamente allo stesso modo.

Analizzando i risultati delle singole citta a Sanremo, la più grande città della provincia, è invece Fratelli d’Italia il primo partito con il 30,37% con il P che si ferma al 18,50%. Nella città dei fiori la Lega si posizione davanti a Forza Italia, rispettivamente con il 12,03 e con l’11,67%.

Ad Imperia, nonostante il forte sostegno di Marco e Claudio Scajola, la coalizione di Marco Bucci è più bassa del totale provinciale, fermandosi al 52,55%. Nel capoluogo torna primo il Partito Democratico con il 32,46%, davanti a Forza Italia (primo partito del centrodestra) al 21,07%, Fratelli d’Italia al 13,06% e la Lega con il 9,80%.

A Ventimiglia Enrico Ioculano ‘tira’ il PD alla prima posizione come partito che chiude al 24,49%. Ed anche nel centrodestra, nonostante la leadership comunale del Sindaco Flavio Di Muro, è Forza Italia a spuntarla con il 22,70%, davanti a Fratelli d’Italia con il 16,93% e la Lega con il 16,85%.

Alla fine della tornata elettorale, quindi, la provincia di Imperia si presenta come un importante ago della bilancia a favore del nei Governatore Marco Bucci e decisamente di centrodestra. Dall’altra parte il centrosinistra, a parte la ‘vittoria’ del PD dovrà leccarsi le ferite e pensare al futuro politico che, con le divisioni in atto, non ha certo portato nulla di buono.