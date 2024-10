Elezioni, Bissolotti (Vince Liguria): "Siamo il 2° partito della coalizione"

"Accogliamo con grande soddisfazione l’elezione di Marco Bucci a governatore della Liguria. Il civismo del nuovo presidente - scrive Antonio Bissolotti Coordinatore Provinciale di Vince Liguria - è stato premiato con l’importante risultato ottenuto dalle sue liste ed in particolare da Vince Liguria che diventa il secondo partito della coalizione. Un grazie particolare al Coordinatore di Vince Liguria, Carmelo Cassibba ed ai quattro candidati consiglieri del collegio imperiese, Antonello Gandolfo, Alberto Alberti, Stefania Mostardini e Silvia Mameli, per l’impegno profuso in questa complicata campagna elettorale. Con il loro lavoro hanno contribuito in maniera determinante alla vittoria sul filo di lana di Marco Bucci al quale auguriamo buon lavoro certi che guiderà con coraggio e determinazione il rilancio della nostra amata Liguria”.