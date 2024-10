Elezioni: dopo la vittoria di Marco Bucci ecco la nuova Assemblea Regionale della Liguria (al netto di resti e ripescaggi)

La tornata elettorale per il rinnovo dell’Assemblea Regionale della Liguria si conclude con diciassette seggi per il centrodestra, dodici per il centrosinistra e quello spettante ad Andrea Orlando, candidato alla presidenza che ha ottenuto il maggior numero di preferenze tra i non eletti, che dovrà decidere se accettare o meno. Si delinea così già il quadro di chi entra e chi resta fuori, escludendo le complicate operazioni sui resti e chi verrà promosso in Giunta regionale, liberando il posto da consigliere a favore dei primi non eletti. Nessun seggio, invece, per i cosiddetti candidati "minori", ampiamente distaccati rispetto a Bucci e Orlando.

Nel centrodestra, cinque seggi sono andati a Fratelli d'Italia, tre a Vince Liguria, tre alla Lega, tre a Forza Italia e tre a Orgoglio Liguria. Nessun seggio per Udc e Alternativa Popolare di Bandecchi. Nel centrosinistra, otto seggi al Partito Democratico, che risulta quindi la forza politica più rappresentata, due ad Alleanza Verdi e Sinistra, uno alla Lista Orlando presidente e uno al Movimento 5 Stelle. Nessun seggio per Patto Civico e per Liguri a testa alta, l'altra lista civica di Orlando in corsa.

Da destra a sinistra, da Ponente a Levante, ecco i nomi eletti

Per Fratelli d'Italia, entrano Luca Lombardi da Imperia, Rocco Invernizzi da Savona, Stefano Balleari e Simona Ferro da Genova (entrambi già consiglieri e assessori regionali) e Gianmarco Medusei dalla Spezia (ex presidente del Consiglio Regionale, precedentemente in quota Lega).

Per Vince Liguria, eletti Alessandro Bozzano da Savona (ex capogruppo della Lista Toti), Federico Bogliolo e Matteo Campora da Genova (rispettivamente presidente del Municipio IX Levante e assessore comunale al Traffico).

Per la Lega, passano Alessandro Piana da Imperia (già vice presidente della Regione Liguria e poi presidente ad interim dopo l'arresto di Giovanni Toti), Sara Foscolo da Savona e Alessio Piana da Genova (ex assessore regionale alle Attività Produttive).

Per Forza Italia, entrano Marco Scajola da Imperia (ex assessore regionale all'Urbanistica), Angelo Vaccarezza da Savona (ex consigliere regionale, in passato figura di spicco della Lista Toti) e Carlo Bagnasco da Genova (ex sindaco di Rapallo per dieci anni).

Per Orgoglio Liguria, eletti Walter Sorriento da Imperia (con 441 preferenze), Giovanni Boitano da Genova (al suo quarto mandato, forte di un bacino elettorale nell'entroterra del Levante) e Marco Frascatore dalla Spezia (anche lui con poche preferenze, appena 568).

Passando al centrosinistra, per il Partito Democratico (salvo sorprese), i nomi sono: Enrico Ioculano da Imperia (consigliere uscente), Roberto Arboscello da Savona (anche lui uscente), Armando Sanna (uscente e vice presidente del Consiglio Regionale), Katia Piccardo (molto votata, sindaca di Rossiglione), Federico Romeo (presidente del Municipio Valpolcevera), Simone D'Angelo da Genova (segretario metropolitano e capogruppo in Consiglio Comunale a Genova), Davide Natale (segretario regionale e consigliere uscente) e Carola Baruzzo dalla Spezia.

I due di Alleanza Verdi e Sinistra sono Jan Casella da Savona e Selena Candia da Genova (consigliera regionale uscente).

Per la Lista Orlando presidente, si conferma Gianni Pastorino, al suo terzo mandato da consigliere. Infine, per il Movimento 5 Stelle viene eletto Stefano Giordano, già consigliere comunale e attualmente consigliere municipale nel Centro Est.