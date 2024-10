Elezioni regionali, Cristina D'Andrea: "Uno dei miei obiettivi primari è riavvicinare i giovani alla politica" (Video)

"Uno dei miei obiettivi primari sarà riavvicinare i giovani alla politica perché il flusso di giovani che è andato a votare tra Ventimiglia e Sanremo è stato molto basso e di questo sono molto dispiaciuta. Siamo noi il futuro, i ragazzi non devono scappare dal nostro territorio ma devono rimanere qui per crescere, per incrementare l'economia e per contribuire, soprattutto, nella politica" - dice Cristina D'Andrea, consigliere comunale di Ventimiglia e candidata consigliere alle elezioni regionali in Liguria in attesa della fine dello scrutinio dei voti.

"Mi sento abbastanza in fermento. Per ora ho avuto degli esiti abbastanza positivi" - dichiara D'Andrea che aggiunge, in caso passasse in regione - "Inizierà una nuova esperienza della mia vita, in cui darò il massimo impegno sia per il bene del territorio che dei miei concittadini".

"Il mio partito sta andando molto bene e, perciò, sono contenta" -sottolinea D'Andrea, candidata nella lista di Forza Italia a sostegno di Bucci presidente - "La mia esperienza politica era già iniziata in Forza Italia, poi ho condiviso un progetto civico e ora sono tornata a casa. Forza Italia è un partito moderato, equilibrato, liberale, a favore degli imprenditori del proprio territorio e, quindi, pienamente coerente con i miei principi".