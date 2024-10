Elezioni, Cna Imperia: "Complimenti e auguri di buon lavoro al neo eletto presidente della Regione Liguria Marco Bucci"

La CNA di Imperia desidera esprimere i suoi più sinceri complimenti e congratulazioni a Marco Bucci, recentemente eletto Presidente della Regione Liguria. La sua nomina rappresenta per noi un segnale di continuità e di impegno verso lo sviluppo economico e sociale della nostra amata regione. La Liguria è una terra di straordinaria bellezza, di grande storia e tradizione, che merita attenzione e azioni concrete per rispondere alle necessità dei cittadini, delle imprese, e di chi si impegna quotidianamente per creare valore sul territorio.

Siamo certi che il suo mandato sarà caratterizzato da una visione lungimirante e da una particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese, che costituiscono il cuore pulsante della nostra economia. Il nostro territorio ha infatti bisogno di sostegno e di politiche concrete, volte a favorire l’occupazione, la crescita e la sostenibilità, temi che sono al centro delle priorità di CNA Imperia. In questo momento, il settore dell’artigianato e della piccola impresa affronta molte sfide, dalla digitalizzazione alla necessità di sostenere la transizione ecologica, dalla formazione continua alla necessità di creare nuove opportunità di sviluppo economico. Siamo convinti che, sotto la sua guida, la Regione Liguria saprà dare ascolto e supporto ai bisogni di chi crea impresa, valorizzando il grande potenziale delle piccole realtà, che rappresentano il tessuto produttivo e sociale ligure.

CNA Imperia auspica un rapporto di stretta collaborazione con l’amministrazione regionale e si mette a disposizione per lavorare insieme, al fine di costruire una Liguria più forte, inclusiva e dinamica. Siamo pronti a confrontarci su proposte e progetti che possano contribuire alla crescita e al miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini e degli imprenditori liguri. Auguriamo dunque al Presidente Marco Bucci un buon lavoro, fiduciosi che il suo impegno porterà risultati significativi e positivi per la nostra regione. Siamo certi che, con passione e determinazione, saprà onorare il mandato ricevuto e guidare la Liguria verso un futuro di rinnovata prosperità e coesione sociale.

“L’elezione del Presidente Bucci, sottolinea il Direttore di CNA Imperia, Luciano Vazzano, rappresenta un nuovo inizio per tutta la Liguria e una conferma della volontà di ascolto e attenzione alle imprese del territorio. Come Direttore di CNA Imperia, mi auguro che questo mandato possa essere un’occasione per rafforzare il sostegno alla micro e piccola imprenditoria, che oggi più che mai necessita di politiche mirate, incentivi e strumenti per affrontare le sfide globali. CNA Imperia è pronta a collaborare con la Regione per promuovere iniziative e progetti che possano fare la differenza per i nostri artigiani e piccoli imprenditori, vero motore dell’economia ligure.”

“Il nostro territorio ha bisogno di ascolto, dialogo e soluzioni concrete,” affermano i dirigenti di CNA Imperia. “Con l’elezione del Presidente Bucci, vediamo la possibilità di avviare un percorso condiviso che possa dare forza e stabilità al sistema imprenditoriale ligure. Vogliamo contribuire al progetto di una Liguria che valorizzi le nostre eccellenze locali, favorisca l’occupazione e incentivi le iniziative di sviluppo sostenibile. La nostra speranza è che questa amministrazione regionale metta in atto politiche di crescita strutturali, capaci di rispondere alle nuove sfide economiche e sociali.”

