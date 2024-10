Elezioni regionali, Scajola non ha dubbi: “Bucci è il nuovo presidente della Regione Liguria”

Il sindaco di Imperia ed ex ministro Claudio Scajola ha espresso con fermezza la sua previsione per le elezioni regionali in Liguria, dando per certa la vittoria di Marco Bucci, proprio mentre sono in corso le operazioni di scrutinio.

“La Regione nel ponente viene considerata lontana, le elezioni regionali nel Ponente interessano poco. C’è un problema di disaffezione, che emerge a livello nazionale e a livello regionale si sente ancora di più. Sono convinto che Bucci saprà rimediare a questo perché è il sindaco dei sindaci” ha affermato durante il suo intervento su Primocanale.

“A Genova c’è un altro dato da analizzare - ha proseguito a spiegare Scajola -. Bucci si deve dimettere da sindaco? Non è che le istituzioni vengono determinate da elezioni diverse, Bucci sarà giudicato alla fine del suo periodo, il problema non si pone, perché diventerà presidente della Regione e lo dico con assoluta sicurezza”.

Secondo il primo cittadino di Imperia, il quadro è chiaro: “Il tema di queste elezioni è che la sinistra ha fatto il campo largo a sinistra e non ha tenuto in nessuna considerazione i moderati. La destra è andata a votare perché aveva paura di questa sinistra. I quindicimila voti presi nella nostra provincia garantiscono la vittoria,” ha aggiunto, sottolineando l'importanza strategica del ponente ligure in questa tornata elettorale.