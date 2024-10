Regionali, Luca Lombardi dopo l'elezione a Consigliere: "Ho sentito l'abbraccio dei miei concittadini" (Video)

Il risultato delle elezioni regionali liguri ha visto alla fine sorridere il candidato del centrodestra Marco Bucci e tutti coloro a suo sostegno.

Tra questi c'è Luca Lombardi che, già consigliere comunale a Sanremo, è sceso in campo anche per le amministrative della Regione, risultando per preferenze il primo del suo partito, Fratelli d'Italia, oltre che uno dei primi in assoluto in tutta la provincia di Imperia. Un risultato che gli varrà una poltrona nella prossima amministrazione regionale.

"Sono contento, è andata molto bene - commenta Lombardi al termine della lunga giornata dello spoglio - ho sentito l'abbraccio dei miei concittadini e anche di tutta la provincia di Imperia, soprattutto negli ultimi giorni ho ricevuto molti apprezzamenti. Questo mi ha dato tanta spinta che poi si è andata a concretizzare in questo ottimo risultato". A questo punto nasce spontanea una domanda: Luca Lombardi manterrà l'incarico di consigliere comunale anche a Sanremo o di dedicherà alla Regione? "Ci si dedica sempre alla propria città - risponde Lombardi - e poi ci si dedicherà anche alla Regione, cercando di portare avanti il grande lavoro che era già stato fatto".