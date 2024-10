Marco Bucci nuovo presidente della Regione Liguria, i complimenti del sindaco Mager: "Certo che farà bene"

In seguito alla vittoria di Marco Bucci nelle elezioni regionali in Liguria, il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, ha espresso pubblicamente le sue congratulazioni. In una dichiarazione, Mager ha elogiato Bucci per il suo impegno e la sua esperienza, augurandogli un proficuo lavoro a capo della Regione.

“Congratulazioni al nuovo Presidente della Regione Liguria Marco Bucci. All'uomo e all'amministratore vanno i miei auguri di buon lavoro: c'è tanto da fare per la nostra Liguria, ma sono certo che Marco Bucci potrà fare bene mettendo a disposizione la sua esperienza da sindaco,” ha affermato Mager.

Con queste parole, il sindaco di Sanremo sottolinea la fiducia nelle capacità di Bucci, che, grazie all'esperienza maturata come sindaco di Genova, potrà affrontare le sfide e le priorità della Liguria. L’augurio di Mager rappresenta il sostegno di Sanremo a un percorso di crescita e miglioramento per tutta la regione sotto la nuova guida regionale.