Elezioni, Panarello (Udc): "Felicità per Bucci Presidente e per i risultati del partito"

"L'Udc imperiese esprime felicità per l'elezione di Marco Buccia Presidente della Regione Liguria, sostenuto dal nostro partito. Esprime anche grande soddisfazione perchè l'Udc ha raggiunto in Provincia di Imperia quasi l'uno per cento dei voti (esattamente lo 0,94%) e quindi registrando una ampia base di persone che nel territorio provinciale hanno dimostrato di credere nel nostro amato simbolo dello scudo crociato Libertas e nei nostri grandi valori. E' sicuramente un buon punto di partenza e una base sicura su cui costruire un futuro prospero con il rilancio dell'UDC".

Così in una nota, Anna Maria Panarello, segretario provinciale imperiese dell'Udc.