Elezioni regionali, sono cinque gli eletti dell'imperiese, quattro nel centrodestra e uno nel centrosinistra

Dopo la ormai annunciata vittoria di Marco Bucci alle elezioni regionali della Liguria, si dovrà andare a comporre quello che sarà il consiglio della Regione. Nella sua formazione dovranno essere coinvolti ovviamente i candidati su tutto il territorio della Regione e le preferenze espresse dagli elettori, un dato che ovviamente coinvolgerà anche chi ha corso nel territorio imperiese.

Sono stati eletti in Consiglio regionale: l'ex assessore Marco Scajola, candidato di Forza Italia e recordman provinciale che ha raccolto addirittura 6.308 preferenze, andando quasi a doppiare la seconda della lista Chiara Cerri, già consigliera con Giovanni Toti che invece è arrivata a 2.732. Dietro di loro troviamo Cristina D'Andrea con 1.516 e Francesco Ghilardi (185). Per Fratelli d'Italia, che sia su Imperia che su tutto il territorio regionale è stato primo partito, a ottenere il maggior numero di preferenze è stato Luca Lombardi, con 3.093 preferenze, seguito da Veronica Russo con 1.693, Paolo Strescino (1.531) e Stefana Rossi (1.228). Un altro posto in consiglio è per l'ex vice presidente Alessandro Piana, che con la Lega ha ottenuto 3.505 preferenze, seguito da Armando Biasi con 2.433, Sonia Viale (1.138) e Stefania Lanza (968). Tra le fila del centrodestra trova un posto in Consiglio anche il bordigotto Walter Sorriento che, con la lista 'Orgoglio Bucci', ha ottenuto 441 preferenze.

Tra le forze dell'opposizione l'unico partito che può pensare di ottenere un seggio è il Pd, dove dopo un avvincente testa a testa Enrico Ioculano ha raccolto il maggior numero di preferenze (4.508), superando di poco Edoardo Verda (4.125) mentre dietro troviamo Loredana Modaffari (1.617) e Manuela Giraudo (959) .

Va ovviamente sottolineato che per poter delineare l'effettivo disegno del consiglio regionale sarà necessario osservare i voti di tutte le circoscrizioni, oltre a dover tenere conto delle nomine degli assessori. In più bisognerà attendere le decisione sulla giunta che formerà il neo presidente. Con, presumibilmente, Marco Scajola e Alessandro Piana nell'esecutivo, troverebbero posto in consiglio anche Chiara Cerri ed Armando Biasi per un totale di sette esponenti imperiesi in Regione, tra Giunta e consiglio.