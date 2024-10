Bucci si prende la Liguria, ma che disfatta nella ‘sua’ Genova

Dopo un testa a testa lungo tutto il pomeriggio, Marco Bucci ha avuto la meglio su Andrea Orlando ed è il nuovo presidente di Regione Liguria.

Una vittoria che affonda le proprie radici a Ponente della regione dove, a fronte di un’affluenza a dir poco scarsa, il candidato del centrodestra ha ottenuto percentuali bulgare in quel di Imperia (60% contro il 36% di Orlando), per poi piazzarsi davanti al diretto contendente a Savona (49% contro il 46% di Orlando).

Orlando ha avuto la meglio in provincia di Spezia (50% contro il 46% di Bucci), ma il dato più clamoroso arriva, senza dubbio, da Genova. Nel Comune che lo ha eletto sindaco per la prima volta nel 2017, per poi riconfermarlo nel 2022, Marco Bucci ha preso la paga dal suo contendente Andrea Orlando, arrivato al 52%, contro il 44% del candidato del centrodestra.

Un dato che forse oggi si perderà sulle ali dell’entusiasmo per il trionfo del centrodestra su scala regionale ma che, per forza di cose, meriterà più di qualche analisi quando Bucci si dimetterà da sindaco per lasciare momentaneamente il posto al suo vice, Pietro Piciocchi, in attesa delle nuove elezioni a primavera 2025. Una nuova prova di forza per un centrosinistra che da domani dovrà fare l’ennesima analisi della sconfitta in una regione che, fino a qualche mese fa, sembrava obiettivo alla portata.