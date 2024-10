Elezioni regionali, Veronica Russo: "I cittadini non votano e non si interessano alla politica, la prima responsabilità è degli amministratori"

"Il dato più eclatante di oggi è l'astensione: il non andare a votare. Credo che su questo vada fatta sicuramente una riflessione. Chi fa l'amministratore e chi fa politica deve rendersi conto che qualcosa non funziona perché se i cittadini non vanno più alle urne e non si interessano più a quello che è il mondo della politica, la prima responsabilità sicuramente è la nostra" - dice Veronica Russo, consigliere regionale uscente e candidata consigliere alle regionali 2024 in Liguria.

"Non c'è più una forma, non c'è più sostanza nella politica e questo è un qualcosa che va sicuramente mutato" - sottolinea Russo - "Un'affluenza così bassa esprime anche la non vicinanza dei cittadini, soprattutto dei giovani. In questi giorni sono stata nei seggi elettorali dove ho visto un'affluenza massiccia di adulti ma molto meno la presenza dei giovani. Noi abbiamo, perciò, il compito, a prescindere da quello che sarà il risultato finale, di far riavvicinare i giovani alla politica, sennò amministriamo delle realtà, come può essere la Regione Liguria, rappresentando solamente un quaranta per cento di elettori su un cento per cento dei cittadini".

"Aspetto una riconferma" - afferma Russo, consigliere regionale uscente e capolista Fratelli d'Italia della provincia d'Imperia, in caso venisse riconfermata - "Se dovesse esserci una riconferma, oltre a portare avanti quelli che sono già gli argomenti trattati nel precedente mandato, sicuramente sarà mia intenzione parlare di turismo, di risorse economiche, ridare lavoro e una dignità a una provincia che, guardando i dati, non si sente rappresentata".