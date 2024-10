Elezioni regionali, una donna al servizio del territorio: Veronica Russo si candida per portare avanti progetti e proposte di legge (Foto e video)

Una donna al servizio del territorio. Il consigliere regionale Veronica Russo si candida alle elezioni regionali in Liguria, in programma il 27 e il 28 ottobre, per portare avanti i progetti e le proposte di legge realizzati in questi anni.

"Il lavoro, in questi quattro anni in Regione, è stato intenso" - dice Russo che si è candidata nella lista del partito di Giorgia Meloni a sostegno del candidato presidente della Regione Liguria Marco Bucci - "Gli interventi da parte mia in Regione Liguria, in questi anni, sono stati tanti. Diverse sono state le proposte portate avanti e alcune sono già state approvate".

"Una delle proposte approvate all'unanimità dal consiglio regionale è stata l'abolizione del test di ingresso e del numero chiuso all'università" - afferma il consigliere regionale uscente e capolista di Fratelli d'Italia della provincia d'Imperia - "Tra le altre proposte di legge vi sono quella legata alla nomofobia e all'Internet addiction disorder, quella sul riconoscimento delle vittime di reato o quella sulla tutela degli animali d'affezione. Vi sono poi anche norme di legge, assolutamente importanti, come quelle sulla tutela del gambero rosso o sull'Igp dell'oliva taggiasca".