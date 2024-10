Elezioni regionali, in tanti alla chiusura della campagna elettorale di Veronica Russo (Foto)

Una donna al servizio del territorio. In tanti hanno partecipato alla chiusura della campagna elettorale della vallecrosina Veronica Russo candidata alle prossime elezioni regionali, in programma il 27 e il 28 ottobre, andata in scena sabato sera al ‘Kursaal Club’ di Bordighera.

Il consigliere regionale uscente e capolista Fratelli d'Italia della provincia d'Imperia si è, infatti, candidata alle elezioni regionali nella lista del partito di Giorgia Meloni a sostegno del candidato presidente della Regione Liguria Marco Bucci per portare avanti i progetti e le proposte di legge realizzati in questi anni. Sabato ha così organizzato un ‘apericena’ con familiari, amici e simpatizzanti per ringraziarli del sostegno ricevuto finora. E' stata anche un'occasione per sottolineare il suo impegno in Regione e gli obiettivi che porterà avanti se, ovviamente, verrà rieletta in Regione.

Alla serata erano presenti anche il senatore Gianni Berrino e autorità locali, come il consigliere comunale di minoranza a Vallecrosia Fabio Perri che ha sottolineato: "Siamo qui per sostenere la candidatura di Veronica Russo, che, in quattro anni da consigliera regionale, ha svolto il suo incarico in Regione Liguria con professionalità, passione e con una grande umiltà".