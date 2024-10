Elezioni regionali, "valorizzare il territorio per incrementare il turismo": l'obiettivo di Veronica Russo (Foto e video)

"Offrire pacchetti turistici per attirare turisti nella nostra zona. Il turismo è una delle ricchezze fondamentali del nostro territorio. Abbiamo il mare, la montagna, diversi prodotti tipici del territorio, arte, cultura e storia, l'intervento della politica deve, perciò, essere deciso e radicale". E' uno degli obiettivi del consigliere regionale uscente e candidata alle elezioni regionali in Liguria, in programma il 27 e il 28 ottobre, Veronica Russo.

Una donna al servizio del territorio. "Il turismo è aumentato in questi anni ma c'è ancora tanto da fare" - dice il consigliere regionale uscente e capolista Fratelli d'Italia della provincia d'Imperia Veronica Russo che si è ricandidata per portare avanti i progetti e le proposte di legge realizzati in questi anni - "E' uno dei punti su cui vorrei impegnarmi se verrò eletta perché reputo che la nostra zona vive di turismo e, perciò, bisogna valorizzarla da tutti i punti di vista: infrastrutture, trasporti e territorio".

"Bisogna valorizzare il territorio creando con una sinergia con le associazioni di categoria dei prodotti turistici veri e propri" - afferma Russo che si è candidata nella lista del partito di Giorgia Meloni a sostegno del candidato presidente della Regione Liguria Marco Bucci - "E' fondamentale, inoltre, aiutare gli imprenditori, perché è da loro che parte il vero e proprio turismo, grazie anche all'assunzione di nuovo personale".