"Incentivare lavoro, sport e attività ludiche per i giovani": l'obiettivo della candidata alle regionali Veronica Russo (Foto e video)

"Aiuti alle donne, alle famiglie e ai giovani e creare servizi, incentivare il lavoro e attività altamente specializzate per evitare che i giovani vadano via dalla Liguria". Sono gli obiettivi del consigliere regionale uscente e candidata alle elezioni regionali in Liguria, in programma il 27 e il 28 ottobre, Veronica Russo.

"I giovani hanno la necessità di credere che il loro futuro in Liguria sia ancora possibile. Questo è il compito delle istituzioni partendo innanzitutto da un'adeguata formazione" - sottolinea il consigliere regionale uscente e capolista di Fratelli d'Italia della provincia d'Imperia Veronica Russo che si è ricandidata per portare avanti i progetti e le proposte di legge realizzati in questi anni - "Abbiamo il compito di creare scuole che possono preparare professionalmente i nostri giovani agli impieghi che cercano personale ma ne trovano poco e, inoltre, creare nuove occasioni di lavoro".

"Dobbiamo valorizzare le attività turistiche, di svago e divertimento sul nostro territorio incentivando lo sport e le attività ludiche, come discoteche e locali che permettono il divertimento" - afferma Russo che si è candidata nella lista del partito di Giorgia Meloni a sostegno del candidato presidente della Regione Liguria Marco Bucci - "Bisogna, inoltre, verificare l'andamento delle abitazioni del nostro territorio, cioè la possibilità di affittare un'abitazione o un appartamento, e incentivare i posti di aggregazione e di svago".