Elezioni regionali, Veronica Russo: "Il 27 e il 28 ottobre scegli una donna al servizio del territorio" (Foto e video)

"Il 27 e il 28 ottobre scegli Fratelli d'Italia, scegli una donna al servizio del territorio". E' l'appello al voto di Veronica Russo, consigliere regionale uscente e candidata consigliere alle prossime elezioni regionali in Liguria, in programma il 27 e il 28 ottobre, nella lista del partito di Giorgia Meloni a sostegno di Marco Bucci.

"Una donna al servizio del territorio, non è solo uno slogan ma è il mio modo di fare politica" - sottolinea Russo, capolista di Fratelli d'Italia della provincia d'Imperia, che si è ricandidata per portare avanti i progetti e le proposte di legge realizzati in questi anni - "Con costanza e impegno intendo portare avanti le richieste del territorio e risolvere i problemi quotidiani dei cittadini".

"Costanza, impegno, studio, presenza e umiltà sono gli aggettivi che mi contraddistinguono" - dice Russo - "Il 27 e il 28 ottobre sulla tua scheda barra il simbolo Fratelli d'Italia e scrivi Russo".