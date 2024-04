Ventimiglia, frontalieri a Monaco: accordo su telelavoro in vigore dal 1° giugno (Foto e video)

"L’accordo tra governo italiano e di Monaco per i frontalieri, che era stato firmato a Monaco nel 2021 e che è stato fin da subito applicato attraverso scambi di note diplomatiche, cioè scambi di comunicazioni tra l’Ambasciata a Monaco e le autorità di Monaco, entrerà finalmente in vigore il 1° giugno del 2024. Un vantaggio per chi lavora nel Principato di Monaco e vive nel Ponente ligure. La complicazione dello spostamento, non trascurabile, verrà, perciò, alleggerita". Lo ha annunciato, in mattinata a Ventimiglia, l’ambasciatore d’Italia nel Principato di Monaco Giulio Alaimo.

"Il Parlamento italiano ha finalmente ratificato l’accordo – ha detto l’ambasciatore – Come è noto gli accordi internazionali per l’entrata in vigore devono essere ratificati dalle autorità dei due paesi, nel caso italiano è il Parlamento, nel caso di Monaco è il principe Alberto II che aveva già ratificato l’accordo sul lato monegasco. La scorsa settimana abbiamo finalmente avuto notizia che anche le procedure italiane di perfezionamento dell’accordo si erano concluse dapprima con l’approvazione da parte del Parlamento, successivamente con la firma del Capo dello Stato e del Ministro degli Esteri".

"Abbiamo scambiato gli strumenti di ratifica e quindi dal 1° giugno del 2024 l’accordo è in vigore" - ha sottolineato Alaimo - "Questo darà certezza giuridica al telelavoro perché con lo scambio di note diplomatiche la vigenza era assicurata solo per periodi brevi, tre o sei mesi, invece con l’entrata in vigore dell’accordo internazionale è una definizione stabile e definitiva del regime che consentirà ai lavoratori italiani che prestano servizio a Monaco, ma che vivono in Italia, di esercitare la loro attività professionale anche rimanendo in Italia e avendo la piena garanzia che il posto di lavoro verrà comunque garantito e assicurato".