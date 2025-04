Regione, 4 milioni di euro dal fondo sociale europeo per l’aggiornamento e la formazione dei lavoratori liguri

Ammonta a 4 milioni di euro la dotazione finanziaria, a valere sul Fondo Sociale Europeo 2021-2027, per il nuovo bando di Formazione continua della Regione Liguria.

L'iniziativa sarà aperta dall'8 maggio al 30 aprile 2026 ed è destinata a lavoratori occupati, dipendenti e autonomi. I corsi finanziabili dovranno avere una durata tra le 16 e le 150 ore.

"Con la nuova edizione di questo bando Regione Liguria dà continuità a una linea di intervento molto apprezzata dalle imprese e dagli stessi lavoratori - dichiarano gli assessori regionali alla Formazione Simona Ferro e alla Programmazione del Fondo sociale europeo Marco Scajola -. Daremo infatti la possibilità a migliaia di lavoratori, dipendenti o autonomi, di aggiornarsi implementando le proprie conoscenze e alle aziende quella di migliorare la loro generale competitività. Grazie alla disponibilità di agevolazioni come quella prevista dal bando in oggetto la Liguria risulta essere tra le regioni più virtuose per la partecipazione dei lavoratori a iniziative di apprendimento permanente, collocandosi sopra la media nazionale”.

Il precedente intervento di formazione continua finanziato dalla Regione, durato da settembre 2023 fino alla fine del 2024, ha consentito di formare 6.700 lavoratori, appartenenti a 1.075 imprese con un investimento complessivo di 7 milioni di euro. Le candidature per il nuovo bando potranno essere presentate direttamente online attraverso il sistema Open Golfo e saranno gestite da ALFA (Agenzia ligure per il lavoro, la formazione e l'accreditamento).