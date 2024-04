Sanremo: da oggi apertura dalle 17 alle 9 del mattino per la strada che porta a San Romolo

Sarà totalmente aperta dalle 17, nel pomeriggio, alle 9 del mattino dopo strada Senatore Ernesto Marsaglia, tra Pian della Castagna e Borello, luogo dove a fine marzo si è verificata una frana con la caduta di diversi massi. La domenica e i giorni festivi (25 aprile, 1° maggio) la strada rimarrà aperta continuativamente.

La conferma arriva dal Comune, che aveva subito attivato i lavori di somma urgenza, che hanno portato alla messa in sicurezza del versante dove si era registrata la frana. L’intervento dei rocciatori e delle ditte incaricate ha consentito anche l’installazione di una rete protettiva.

Inizialmente la strada era stata chiusa totalmente al traffico, per poi consentire alcune ‘finestre’ al mattino e la sera con il sistema del senso unico alternato. Adesso, quindi, la strada sarà transitabile da metà pomeriggio al mattino, per buona pace dei residenti delle frazioni di Borello, Bevino e San Romolo, che erano costretti ad utilizzare vie alternative (e più lunghe) per raggiungere i luoghi di lavoro e le case la sera.

Ora rimangono gli ultimi lavori che stanno proseguendo regolarmente, in modo da poter aprire la strada totalmente nei prossimo giorni. Il comune ha investito 480mila euro per la messa in sicurezza del versante e per la sistemazione della strada dopo la frana.