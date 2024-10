Enrico Ioculano riconfermato in Regione Liguria: "Faremo un'opposizione seria e dura ma responsabile" (Video)

4.508 sono le preferenze che ha ottenuto Enrico Ioculano alle elezioni regionali in Liguria. Arriva, perciò, una riconferma per il consigliere regionale uscente del Partito Democratico.

"E' una soddisfazione perché è una riconferma sudata, soprattutto visto che, con un calo del dodici per cento degli elettori, ho migliorato il risultato della volta scorsa" - dice Ioculano commentando i risultati delle elezioni regionali - "Dopo quattro anni di opposizione con sei consiglieri di maggioranza non è stato facile. Ero, infatti, l'unico della provincia di Imperia in minoranza".

"C'è rammarico per il risultato regionale e temo che ne pagheremo le conseguenze nei prossimi anni" - afferma Ioculano, candidato a sostegno di Andrea Orlando - "Penso che la classe dirigente del centro destra in questi anni abbia dimostrato di non essere all'altezza. Faremo un'opposizione seria e dura ma responsabile cercando di incrementare il radicamento che c'è stato nel corso di questi anni che penso sia, almeno per il partito del Pd, un grosso risultato".