Impegnativo periodo congressuale per il partito di Fratelli d'Italia della Provincia di Imperia. Le date

Fratelli d'Italia Provincia di Imperia si appresta ad affrontare un impegnativo periodo congressuale.



"Dopo il successo delle lezioni regionali - spiega il presidente provinciale senatore Gianni Berrino -, dove si è confermato primo partito e portando Luca Lombardi in Giunta e Veronica Russo in Consiglio, ora è il momento di svolgere i congressi degli 8 circoli esistenti in provincia. Ciò radicherà ancor più la presenza del partito sul territorio, rafforzando l'organizzazione dello stesso sia sulla costa che nell'entroterra e fornirà un forte strumento di raccordo tra gli amministratori, gli elettori e i dirigenti di FdI. Ricordiamo che in Provincia di Imperia FdI esprime circa 30 consiglieri comunali, 6 assessori comunali, 3 sindaci, un consigliere provinciale, un consigliere ed un assessore regionale ed un senatore".



Il 26 aprile si svolgeranno i congressi di:

- Bordighera presso il Cinema Zeni Via Sant'Ampelio 4 dalle 10 alle 13

- Ventimiglia in Via Aprosio 35 dalle 9 alle 12.30

- Diano Marina presso il Circolo del Tennis Via Locus Bormani dalle 15 alle 17.30

Il 27 aprile:

- San Lorenzo ( Golfo delle Torri) presso Opere parrocchiali via roma 2 20 ore 10-12

- Taggia (Costa Balenae e Valle Argentina) presso Villa Boselli (Arma) dalle 9.30 ale 12.30

I Congressi di Imperia, Sanremo e Vallecrosia si terranno entro il mese di giugno. Per info su partecipazione libera e modalità di candidatura imperia@fratelli-italia.it