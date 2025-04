La CISL FP si conferma la lista più votata alle elezioni per il rinnovo della RSU nel Comune di Sanremo

Con oltre 100 preferenze la CISL FP si conferma primo sindacato, consentendo l'assegnazione di 5 seggi ai propri candidati, su 12. Risultano eletti per CISL FP Laura Saldo, Carlo Boeri, Floriana Fazzari, Elena Saldo, Daniele Aloe.



“Un risultato del gruppo che ha lavorato in questi anni e dei nuovi candidati. Un grazie a tutti coloro che con la candidatura si sono messi a disposizione e a tutti i Lavoratori che ci hanno sostenuto, questo grande risultato, che ci conferma come Lista maggiormente rappresentativa all'interno dell'ente ci impegna e ci motiva a fare sempre meglio nel conseguire risultati contrattuali sia a tavolo di contrattazione con l'Amministrazione sia ai tavoli nazionali con proposte costruttive e concrete per perseguire incrementi di salario e migliore organizzazione”.