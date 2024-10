Elezioni regionali, Enrico Ioculano: "Serve un cambio di passo radicale" (Foto e video)

"In quattro anni da consigliere regionale mi sono occupato di infrastrutture, sanità e lavoro. Il 27 e il 28 ottobre vi chiedo di confermarmi la fiducia". E' l'appello al voto di Enrico Ioculano, consigliere regionale uscente e candidato consigliere nelle prossime elezioni regionali in Liguria, in programma il 27 e il 28 ottobre.

"Nel corso di questi quattro anni da consigliere regionale di opposizione ci siamo battuti per una Liguria più giusta e che facesse un cambio di passo e abbiamo intenzione di continuare a farlo in maggioranza con Andrea Orlando" - sottolinea Ioculano, candidato consigliere regionale del Partito Democratico a sostegno del candidato presidente della Regione Liguria Andrea Orlando - "Serve un cambio di passo radicale. Insieme a Orlando darò una mano a rappresentare il territorio e a dare voce ai nostri cittadini dell'imperiese. Il futuro è a Ponente".

"Il 27 e il 28 ottobre vi chiedo, perciò, di confermarmi la fiducia barrando il simbolo del Partito Democratico e scrivendo Ioculano sulla scheda" - dice Ioculano.